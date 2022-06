Xiaomi toi myyntiin 599 euron 4K-näytön

Xiaomi laajentaa näyttöjen valikoimaa tuomalla Suomessa myyntiin Xiaomi 4K Monitor 27" -näytön.

Kyseessä IPS-paneelia hyödyntävä 4K-tarkkuuden (3840 x 2160 pikseliä) näyttö, joka on kooltaan 27 tuumaa.Kirkkaus yltää 400 nitiin ja näyttö on saanut VESA DisplayHDR 400- ja Pantone-sertifioinnit. Näyttö kattaa 99 prosenttia DCI-P3 -väriprofiilista ja 100 prosenttia sRGB-väriprofiilista.Hieman erikoisesti näytön kuvauksessa kerrotaan näytön käyttävän nopeaa virkistystaajuutta, mutta taajuutta ei kuitenkaan mainita. Ilmeisesti kyseessä on kuitenkin perinteinen 60 hertsin virkistystaajuus.Näytön jalusta mahdollistaa kattavat säädöt näytön voi kääntää pystyasentoon. Lisäksi näytön voi asentaa seinälle VESA-kiinnikkeiden avulla.Liitännät hoituvat yhden DisplayPort 1.4- ja kahden HDMI 2.1 -liitännän avulla. Lisäksi näytössä on yksi 90 watin USB-C -liitäntä kannettavan tietokoneen lataamiseen. Muita oheislaitteita voi yhdistää kahden USB 3.0 -liitännän avulla.Xiaomi 4K Monitor 27" on hinta on 599 euroa ja se on saatavilla ainakin Xiaomin oman nettikaupan kautta.