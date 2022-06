AGON by AOC uusin pelinäyttö on tarkka ja nopea

AGON by AOC julkaisi 27-tuumaisen AGON PRO AG274QS -pelinäytön. AOC:n mukaan kyseessä on yksi ensimmäisistä QHD-näytöistä markkinoilla, jolla on korkea 300 hertsin virkistystaajuus.

Koko on siis 27 tuumaa. Näytössä käytetään Fast IPS -paneelia QHD-tarkkuudella (2560 x 1440 pikseliä) ja korkealla 300 hertsin virkistystaajuudella. Viime vuoden lopulla julkaistiin AG274QG -näyttö , jossa on IPS-paneeli QHD-tarkkuudella ja 240 hertsin virkistystaajuudella.Lisäksi uusi AG274QS tarjoaa yhden millisekunnin GtG- ja 0,5 millisekunnin MPRT-vasteajat sekä Adaptive-Sync-tekniikan ja AMD FreeSync Premium -tuen.AG274QS on DisplayHDR 600 -sertifioitu eli kirkkaus yltää 600 nitiin. Yhteydet hoituvat kahden HDMI 2.0 -liitännän ja kahden DisplayPort 1.4-liitännän avulla.AG274QS:ssä on myös tukeva ja ergonominen jalusta, jossa on korkeus- kääntö, kallistus- ja kiertosäädöt. AG274QS:ssä on myös kaksi viiden watin DTS-äänentoistolla varustettua kaiutinta ja kuuloketeline. Näytön asetusten muokkaaminen on helppoa mukana tulevalla kiekon muotoisella QuickSwitch-ohjaimella. Sen lisäksi näyttöä voi käyttää myös fyysisellä joystick-ohjaimella ja G-Menu-ohjelmistolla.Hinta ja saatavuus ilmoitetaan myöhemmin.