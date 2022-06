Razer julkaisi kolmet uudet Barracuda-pelikuulokkeet

Razer julkaisi kolmet uudet Barracuda -sarjan pelikuulokkeet. Sarja koostuu Barracuda- ja Barracuda Pro -malleista sekä uudesta Barracuda X -mallista. Alkuperäinen Barracuda X julkaistiin viime vuonna

Barracuda-sarjan kuulokkeet muistuttavat ulkonäöltään enemmän perinteisiä kuulokkeita, joten kuulokkeet sopivat käytettäväksi niin kotona kuin ulkona matkalla ollessa.Monipuolista käyttöä tukee myös yhteydet, sillä kaikki mallit tukevat sekä Razer HyperSpeed Wireless (2.4GHz) -yhteyttä että tavallista Bluetooth 5.2-yhteyttä. Viime vuoden Barracuda X -kuulokkeissa ei ole Bluetooth-yhteyttä, mutta nyt siis uudessa versiossa on.Kolmikon paras malli on Barracuda Pro. Näissä kuulokkeissa käytetään hiljattain julkaistujen SteelSeries Arctis Nova Pro Wireless -pelikuulokkeiden tapaan vastameluteknologiaa.Barracuda Pro -kuulokkeissa käytetään Razer TriForce Bio-Cellulose 50mm elementtejä ja kuulokkeissa on THX Achromatic Audio Amplifier (THX AAA) -vahvistin. Mikrofonit on laitettu suoraan kuulokkeisiin eli näissä ei käytetä yleensä pelikuulokkeista tuttua puomimikrofonia.Tavalliset Barracuda -kuulokkeet muistuttavat Pro-versiota, mutta näissä käytetään erilaisia 50 mm elementtejä ja kuulokkeet eivät sisällä vastamelutoimintoa tai THX AAA -vahvistinta.Barracudaa voidaan käyttää langattomasti ja langallisesti 3.5 mm:n liitännän ansiosta. Pro-malli ei puolestaan sisällä 3.5 mm:n liitäntää. Kummallekin mallille luvataan 40 tunnin akunkesto ja akku ladataan USB-C -liitännän kautta.Uusi Barracuda X toimii langattomasti ja myös langallisesti 3.5 mm:n liitännän kautta. Lisäksi näissä kuulokkeissa on irrotettava puomimikrofoni. Kuulokkeissa käytetään 40 mm:n elementtejä ja akunkesto yltää jopa 50 tuntiin.Kaikki mallit ovat jo myynnissä. Barracuda X maksaa 119,99 euroa, Barracuda 189,99 euroa ja Barracuda Pro 289,99 euroa.