Microsoft julkaisi päivitetyn Surface Laptop Go 2 -kannettavan

Microsoft päivittää Surface-tuoteperhettä uudella Surface Laptop Go 2 -kannettavalla, joka on jatkoa päivittää Surface-tuoteperhettä uudella Surface Laptop Go 2 -kannettavalla, joka on jatkoa vuoden 2020 lokakuussa julkistetulle Laptop Go -koneelle

Surface Laptop Go 2:ssa on kosketusnäyttö

Laptop Go 2 värissä platina

Intel Core i5 / 4 Gt RAM / 128 Gt SSD - 689 euroa

Intel Core i5 / 8 Gt RAM / 128 Gt SSD - 789 euroa

Intel Core i5 / 8 Gt RAM / 256 Gt SSD - 889 euroa

Kyseessä on varsin pieni päivitys.Merkittävin uudistus löytyy suorituskyvyn kohdalta, sillä uudessa mallissa käytetään 11. sukupolven Intel Core i5-1135G7 -suoritin, kun edeltäjässä on 10. sukupolven Intel Core i5-1035G1.Edullisin malli sisältää edelleen 4 gigatavua RAM-muistia, mutta sisäistä tallennustilaa on nyt 128 gigatavua, kun edeltäjän kohdalla tallennustila alkoi 64 gigatavusta.Suorituskyvyn lisäksi parannusta on Microsoftin mukaan saanut web-kamera, mutta se on kuitenkin edelleen 720p HD -tasolla.Laptop Go 2 sisältää 12,4-tuumaisen PixelSense-kosketusnäytön 3:2-kuvasuhteella ja 1536 x 1024 pikselin tarkkuudella. Enimmäiskirkkaus on 330 nitiä.Web-kamera ei tue Windows-hello -kirjautumista, mutta näppäimistössä on sormenjälkilukija. Sormenjälkitunnistin ei kuitenkaan tälläkään kertaa kuulu edullisimman mallin varustukseen.Liitäntöjen osalta koneessa on USB-C, USB-A, kuulokeliitäntä ja Surface Connect -portti. Langattomasti yhteydet onnistuvat Wifi 6:n ja Bluetooth 5.1:n avulla. Käyttöjärjestelmänä toimii Windows 11.Laptop Go 2 on yläosasta alumiinia ja alustasta polykarbonaatti ja komposiittihartsia. Painoa laitteella on 1 127 grammaa.Laptop Go 2 esiteltiin neljässä eri värissä, mutta Suomessa kone on ilmeisesti saatavilla vain värissä platina.Kone saapuu myyntiin 7. kesäkuuta. Tässä hinnat:Lisätietoja saa täältä