Päivän diili: Surface Pro 8 -kannettavan Core i5 -malli tarjouksessa - säästä jopa 400 euroa

Päivän diili

Intel Core i5-1135G7 -suoritin / 8 GB RAM / 256 GB tallennustilalla varustetun version suositushinta on 1299 euroa, mutta nyt tätä myydään nyt 999 eurolla eli säästöä tulee 300 euron verran.Intel Core i5-1135G7 -suoritin / 8 GB RAM / 512 GB tallennustilan omaavan version suositushinta on 1499 euroa, mutta nyt tätä saa 1099 eurolla eli säästöä tulee 400 euron edestä.Surface Pro 8 -koneen kohdalla täytyy tosin huomioida, että näppäimistö tulee ostaa erikseen. Sen hinta on 189 euroa.Ilman näppäimistöä Surface Pro 8 toimii tablettina, sillä laitteessa on 13-tuumainen kosketusnäyttö. Näyttö tukee myös Surface Slim Pen 2 -kynä, mutta sekin tulee hankkia erikseen.Lisäksi laitteessa on esimerkiksi Thunderbolt 4 -portti, kuulokeliitäntä, Full HD -kuvaan kykenevä etukamera ja akunkeston luvataan yltävän jopa 16 tuntiin.Tarjous löytyy Gigantilta ja Powerilta. Tarjous on voimassa su 29.5.2022 asti.