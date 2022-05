SteelSeries julkaisi huipulle sijoittuvat Arctis Nova Pro -pelikuulokkeet

SteelSeries julkaisi Arctis Nova Pro -pelikuulokemalliston, joka koostuu langallisesta Arctis Nova Pro -kuulokkeista ja langattomista Arctis Nova Pro Wireless -kuulokkeista.

Arctis Nova Pro

Arctis Nova Pro Wireless

Kumpikin versio sisältää kattavasti ominaisuuksia ja ne sijoittuvat pelikuulokkeiden osalta huippuluokkaan. Tämä näkyy myös hinnassa, sillä langallinen versio maksaa 279,99 euroa ja langaton versio 379,99 euroa.Langallisten kuulokkeiden erikoisuus on mukana tuleva äänikortti, joka tarjoaaa aiempaa parempaa äänentoistoa. Lisäksi siinä on kaksi USB-C -liitäntää, joten laitteen voi yhdistää samanaikaisesti tietokoneen lisäksi vaikkapa pelikonsoliin ja näiden välillä voi vaihtaa saumattomasti.Langattomat Arctis Nova Pro Wireless ovat vieläkin paremmat. SteelSeries lupaa niiden toistavan huippuluokan ääntä, jonka lisäksi tuettuna on Xboxin Microsoft Spatial Sound- ja PS5:n Tempest 3D-ääni.Arctis Nova Pro Wireless sisältävät oman 2.4GHz:n langattoman yhteyden lisäksi Bluetoothin. Erikoisuutena kuulokkeilla voi kuunnella samanaikaisesti vaikkapa PC:n kautta toistuvia peliääniä ja puhelimesta toistuvaa musiikkia.Ääneen liittyen langattomat kuulokkeet myös sisältävät aktiivisen melunvaimennuksen, joka poistaa ympäriston äänet. Lisäksi mikrofoni poistaa ulkopuolisia ääniä tekoälyn ja Sonar-ohjelmiston avulla.Langattomien kuulokkeiden mukana toimitetaan kaksi akkua. Toista voi ladata myös mukana tulevassa telakassa, kun toinen akku on käytössä. Tämän myötä virta ei pitäisi ikinä loppua kesken pelaamisen.Lisätietoa kuulokkeista saa täältä