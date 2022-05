Logitech lisäsi mekaaniset kytkimet MX-näppäimistöön

Logitech julkaisi kaksi uutta MX-näppäimistöä, jotka käyttävät nyt mekaanisia kytkimiä ja päivitetyn version suositusta MX Master 3 -hiirestä.

"Alati kasvava yhteisö ohjelmistokehittäjiä innostui mekaanisista näppäimistöistä juuri pelaamisen kautta. Nyt nämä samat tekijät haluavat nauttia ensiluokkaisesta tarkkuudesta ja hallittavuudesta myös työnsä äärellä", kommentoi Logitechin MX-tuotepäällikkö Tolya Polyanker.



"MX Mechanical -malleissa yhdistyvät toisiinsa kahden erilaisen näppäimistötyylin parhaat puolet. Logitechin pelinäppäimistöjen mekaaniset kytkimet ja MX Master Series -tuotteiden korkealuokkainen käytettävyys."

MX Mechanical Mini ja MX Master 3S

Logitech MX Mechanical

MX Master 3S

MX Master 3S

Näppäimistöt kulkevat nimellä MX Mechanical ja MX Mechanical Mini. MX Master 3 -hiiren päivitetty versio on MX Master 3S. MX-sarjan tuotteet on suunnattu työkäyttöön.Logitech MX Mechanical on täysikokoinen näppäimistö eli se sisältää numeronäppäimistön vasemmalla puolella, kun taas MX Mechanical Mini on pienempi versio eli siinä ei ole numeronäppäimistöä.Kumpikin hyödyntää Kailh Choc V2 -mekaanisia kytkimiä, joita on kolmea eri vaihtoehtoa. Kytkimien painallusten mitta on 1.3 mm ja näppäinpainallusten mitta on yhteensä 3.2 mm. Tavallisten Cherry MX -kytkimien vastaavat mitat ovat 2.0 mm ja 4.0 mm.Vaihtoehdot ovat hiljainen tuntopisteellinen eli ruskeita kytkimiä käyttävä malli, lineaarinen punaisia kytkimiä käyttävä malli ja naksahtava eli sinisiä kytkimiä käyttävä malli, joka tarjoaa kolmikosta terhakkaamman painallusvasteen.Muissa MX-näppäimistöissä, kuten MX Keys Mini -näppäimistössä , käytetään Perfect Stroke -kytkimiä eli kalvo-saksikytkimiä.MX Mechanical -näppäimistön kotelossa käytetään alumiinia ja muovia. MX Mechanical painaa 828 grammaa ja pienempi MX Mechanical Mini 612 grammaa.Uudet näppäimistöt ovat langattomia. Ne tukevat Logi Bolt -yhteyttä ja tällainen vastaanotin toimitetaan pakkauksen mukana.Akku ladataan USB-C -liitännän kautta. Ilman taustavalaistusta akkua riittää jopa 10 kuukaudeksi ja valaistuksen kanssa virtaa riittää 15 päiväksi.Näppäimistöjen lisäksi Logitech julkaisi uusitun Logitech MX Master 3S -ergohiiren, joka on siis jatkoa vuoden 2019 MX Master 3 -hiirelle Kyseessä on pienempi päivitys. Kytkimet ovat nyt peräti 90 prosenttia hiljaisemmat kuin aiemmassa MX Master 3 -hiiressä. Lisäksi 4000 DPI:n sensori on vaihtunut nyt 8000 DPI:n sensoriin.MX Master 3S -hiiren myötä vanhempi malli poistuu markkinoilta.Logitech MX Mechanical, Logitech MX Mechanical Mini ja Logitech MX Master 3S tulevat myyntiin toukokuun aikana 179, 159 ja 129 euron kuluttajahinnoin.