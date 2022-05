Corsairin peliläppärissä on 10 kustomoitavaa pikanäppäintä

Tietokoneen komponenteista ja oheislaitteista tunnettu Corsair on julkistanut ensimmäisen pelikannettavan, joka kulkee nimellä Voyager a1600.

Tämä läppäri erottuu muista kannettavista erillisellä pikanäppäinpaneelilla, joka on sijoitettu näppäimistön yläpuolelle.Paneeli sisältää 10 painiketta, joiden toimintaa voi kustomoida Elgato Stream Deck -ohjelmiston avulla. Corsairin mukaan näiden painikkeiden ansiosta läppäri sopii etenkin striimaajille, sillä painikkeisiin voi valita esimerkiksi OBS Studion toimintoja.Corsairin kuvien perusteella paneelia voi käyttää, kun läppärin kansi on suljettu. Tämä voi olla hyödyllinen ominaisuus, kun läppäri on yhdistetty ulkoiseen näyttöön, mutta itse läppärin näyttöä ei tarvitse.Paneelin keskellä on myös pieni LCD-näyttö, joka kuvien perusteella osaa näyttää ainakin akun varauksen.Voyager a1600 -koneessa luotetaan AMD:n rautaan. Suorittimena toimii AMD Ryzen 7 6800HS tai AMD Ryzen 9 6900HS ja näytönohjaimena Radeon RX 6800M. RAMia on 32 tai 64 gigatavua ja tallennustilaa yksi tai kaksi teratavua.IPS-näyttö on kooltaan 16-tuumainen. Siinä käytetään 16:10 -kuvasuhdetta, 2560 x 1600 pikselin tarkkuutta ja 240 hertsin virkistystaajuutta. Näytön yläpuolella on Full HD -web-kamera ja neljä mikrofonia.RGB-valaistuksella varustetussa näppäimistössä käytetään Cherryn matalaprofiilisia MX Ultra Low Profile -kytkimiä Liitännöistä löytyvät 2x Thunderbolt USB 4.0, USB 3.2 Gen2 Type-C, 1x USB 3.2 Gen1 Type-A, kuulokeliitin ja SDXC -kortinlukija.Corsair ilmoittaa tarkemman saatavuuden ja hinnat myöhemmin. Ryzen 7 6800HS -mallin suositushinta on 2699,99 dollaria ja Ryzen 9 6900HS -mallin 2999,99 dollaria.