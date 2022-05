AMD paljasti Ryzen 7000 -piirit, tietoa myös uusista emolevyistä

AMD:n uuden sukupolven Ryzen -piirejä on odotettu jo hyvän aikaa, mutta nyt ne ovat vihdoin tuloillaan. Yhtiö on vahvistanut Computex-messuilla, että piirit julkaistaan ensi syksynä.



Piirit ovat yhtiön, tai itseasiassa markkinoiden, ensimmäiset 5 nanometrin tekniikalla toteutetut työpöytäsuorittimet, jotka tarjoavat siten edeltäjää selkeästi parempaa tehoa samalla ollen virtapihempiä. AMD on pysynyt 7 nanometrin tekniikassa sitten 2019 esiteltyjen Zen 2 -piirien.



AMD:n mukaan suorituskyky nousee uusien piirien myötä Cinebench-mittauksissa noin 15 prosenttia yhdellä säikeellä verrattuna edeltävään sukupolveen. Ryzen-vertausta monisäikeisesti ei paljasteta, mutta yhtiön mukaan Intel Core i9 12900K -piiriin verrattuna Blenderin monisäikeinen suorituskyky on yli 30 prosenttia parempi.



Ryzen 7000 piirit tarjoavat kaksi 5 nanometrin Zen 4 -ydintä, jonka lisäksi uusi 6 nanometrin tekniikalla toteutettu I/O-ydin sisältää mm. RDNA2-grafiikkapiirin sekä DDR5-muistipiirit.



AMD paljasti Computex-messuilla myös, että tulossa on Ryzen 7000 -piirien ohella uudet Socket AM5 -emolevyt. Emolevyt tukevat 1718-pinnin LGA socket -suoritinliitäntää, mutta tuki on edelleen AM4-sarjan tuulettimille. Socket AM5 -sarjan emolevyissä on tuki jopa 24 kanavalla PCIe 5.0 -laitteita, jopa 14 kappaletta 20 Gbps USB SuperSpeed -portteja sekä 4 HDMI 2.1 ja 2 DisplayPort 2 -liitäntää.





Emolevyt luokitellaan kolmeen eri sarjaan: B650 on peruskäyttöön, X670 harrastajille ja X670 Extreme vaativimpaan (ylikellotus) käyttöön.



Tässä vaiheessa juuri tämän enempää tietoja tulevista piireistä ei vielä ole, joten jäämme odottamaan virallista julkistusta.

Hardware.fi päivän diilit sähköpostiisi! Tilaa ilmainen uutiskirjeemme ja saat aina tiedon, kun löydämme jonkin huikean tarjouksen nettiä selatessamme: Tilaa nyt!