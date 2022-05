Uusi Asus Zenbook 14 OLED saataville - 2.8K 90 Hz OLED -näyttö

Asus tuo markkinoille saataville päivitetyn version Zenbook 14 OLED -kannettavasta.

Zenbook 14 OLED on saatavilla 12. sukupolven Intel Core P -suorittimilla (UX3402) tai AMD Ryzen -suorittimilla (UM3402). RAMia on jopa 16 gigatavua ja tallennustilaa teratavun verran.Hinnat alkavat 1349 eurosta.Laitteen kohokohta on 14-tuumainen OLED-näyttö, joka käyttää 16:10 -kuvasuhdetta, 2.8K -tarkkuutta (2880 x 1800) ja 90 hertsin virkistystaajuutta. Näyttö on saanut VESA DisplayHDR True Black 500 -sertifikaatin eli OLED-tekniikan ansiosta näyttö toistaa syvät mustat. Kirkkaus yltää 550 nitiin ja näyttö kattaa 100 prosenttia DCI-P3 -väriavaruudesta.Zenbook 14 OLED sisältää tuttuja ominaisuuksia, joita on nähty aiemminkin Asus-kannettavissa.Koneessa käytetään ErgoLift-saranaa, joka nostaa näppäimistöä hieman ylöspäin. Tämä mahdollistaa paremman kirjoitusasennon ja jäähdytyksen koneen komponenteille.Lisäksi ohjauslevy sisältää NumberPad 2.0 -ominaisuuden eli se toimii tarvittaessa numeronäppäimistönä.Koneen 16,9 millimetrin paksuiseen ja 1,39 kilon painoiseen alumiinirunkoon on laitettu USB-C -liitäntä latausta ja ulkoista näyttöä varten, USB 3.2 Gen 2 Type-A, HDMI, microSD-kortinlukija ja kuulokeliitäntä.