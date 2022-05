Acerin uudessa Swift 3 -läppärissä on 2,8K-tarkkuuden OLED-näyttö

Acer on julkaissut uusia kannettavia tietokoneita. Uutuuksien joukkoon kuuluu esimerkiksi on julkaissut uusia kannettavia tietokoneita. Uutuuksien joukkoon kuuluu esimerkiksi Chromebookien kärkikastiin menevä Chromebook Spin 714 ja tarkalla OLED-näytöllä varustettu Swift 3 OLED (SF314-71).

Swift 3 OLED -koneen kohokohta on siis OLED-näyttö. Se on kooltaan 14-tuumainen. Kuvasuhde on 16:10 ja resoluutio on 2,8K (2880 x 1800). Lisäksi näyttö on saanut VESA DisplayHDR True Black 500 -sertifikaatin eli kirkkaus yltää 500 nitiin ja 100 prosentin tuen DCI-P3 -väriavaruudelle.1,4 kilon painoiseen ja 17,9 millimetrin paksuiseen alumiinirunkoon on laitettu sisälle 12. sukupolven Intel Core H -sarjan prosessori, enintään 16 gigatavua LPDDR5-RAM-muistia ja jopa teratavun verran M.2 PCIe 4.0-tallennustilaa.Swift 3 OLED täyttää Intel Evon vaatimukset, joka tarkoittaa, että laite aktivoituu välittömästi ja akusta riittää virtaa 10 tunniksi. 30 minuutin akun lataus tuottaa 4 tuntia käyttöaikaa.Muita ominaisuuksia ovat Wifi 6E, 2x Thunderbolt 4, 2x USB-A, HDMI ja 3.5 mm:n kuulokeliitäntä.Swift 3 OLED tulee saataville Euroopassa heinäkuussa ja sen hinta alkaa 999 eurosta.Aiemmin tänä vuonna Acer julkisti jo päivitetyt Swift 3- ja Swift 5-mallit . Näissä kuitenkin käytetään LCD IPS -näyttöä.