ASUS ROG Flow X16 -peliläppärissä on 16-tuumainen 360 astetta kääntyvä näyttö

ASUS julkaisi ROG Flow X16 -peliläppärin, jonka erikoisuus löytyy rakenteesta ja näytöstä.

Flow X16 telttatilassa

Flow X16 tulee saataville kolmena erilaisena kokoonpanovaihtoehtona, mutta hintoja tai tarkkaa saatavuutta ei vielä kerrottu.Flow X16:n erikoisuus on sen ROG Nebula HDR -näyttö. Se on kooltaan 16-tuumainen ja käyttää 16:10 -kuvasuhdetta.Tämä kosketusta tukeva näyttö käyttää QHD+ -resoluutiota (2560 x 1600), 165 hertsin virkistystaajuutta ja kattaa 100 prosenttia DCI-P3 -väriavaruudesta.Näytössä hyödynnetään Mini LED -taustavalaistusta, jonka 512 himmennysaluetta mahdollistavat jopa 1100 nitin huippukirkkauden.Pelaaminen onnistuu eri tavoilla näytöllä, sillä näyttö kääntyy 360 astetta. Läppäriä voi pitää esimerkiksi niin sanotussa telttatilassa, jolloin komponenteille tarjotaan parasta mahdollinen ilmavirtaus.Esimerkiksi telttatilassa ollessa läppärin näppäimistöä ei voi käyttää, mutta pelaamista varten voi yhdistää ohjaimen ja erillisen näppäimistön sekä hiiren Flow X16:n liitäntöihin. Laitteessa on 3.5 mm:n kuulokeliitäntä, HDMI 2.0b, 2x USB 3.2 Gen 2 Type-A ja 2x USB 3.2 Gen 2 Type-C. Langattomat yhteydet hoituvat Wi-Fi 6E(802.11ax) ja Bluetooth 5.2 avulla.Suorituskyvystä vastaa AMD Ryzen 9 6900HS -suoritin, jonka pariksi saa jopa 64 gigatavua DDR5-4800 -muistia.Näytönohjaimeksi on valittavissa kolme vaihtoehtoa, jotka ovat RTX 3050 Ti, RTX 3060 tai RTX 3070 Ti. RTX 3050 Ti -mallissa on 1 teratavua tallennustilaa ja kahdessa muussa 2 teratavua.Painoa Flow X16 -koneella on 2,1 kiloa.Flow X16:n lisäksi julkaistiin ROG Strix SCAR 17 SE (Special Edition).Tässä peliläppärissä on Intel Core i9-12950HX -suoritin, RTX 3080 Ti, jopa 64 gigatavu RAM-muistia ja jopa 4 teratavua tallennustilaa.17,3-tuumainen näyttö toimii Full HD -resoluutiolla jopa 360 hertsin virkistystaajuudella tai QHD -resoluutiolla 240 hertsin virkistystaajuudella.