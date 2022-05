Acerin Chromebook Spin 714 sijoittuu Chromebookien kärkikastiin

Acer julkaisi Chromebook Spin 714 -kannettavan. Kyseessä on Chrome OS -käyttöjärjestelmää pyörittävä kone, joka on varustettu kärkipään teknologialla.

Koneessa on 16:10-kuvasuhteen 14-tuumainen IPS-kosketusnäyttö WQXGA (2560 X 1600) -resoluutiolla. Vaihtoehtona on myös WUXGA (1920x1200) -resoluutio. Näyttö tukee myös kynää.Näyttö kääntyy 360 astetta, joten tätä Chromebookia voi käyttää monipuolisesti. Koneen näppäimistö on taustavalaistu ja ohjauslevy on päällystetty lasilla.Acerin mukaan Chromebook Spin 714 on suunnattu etenkin yrityksille ja videoneuvotteluihin. Laitteessa on kaksi ylöspäin suunnattua kaiutinta, kaksoismikrofoni ja Full HD -web-kamera.Laitteessa on myös Wifi 6E, Bluetooth 5.2, HDMI, 2x USB-C ja yksi Thunderbolt 4 -portti.Sisälle on laitettu jopa 12. sukupolven Intel Core i7 -prosessori, joka tuottaa jopa 20 prosenttia parempaa suorituskykyä edelliseen sukupolveen verratessa. Steam saapui hiljattain ensimmäisille Chromebookeille , joten todennäköisesti Spin 714 tulee myös tukemaan tätä.Akunkeston luvataan yltävän jopa 10 tuntiin ja 30 minuutin latauksella saa aikaan 4 tuntia lisää käyttöaikaa.Chromebook Spin 714 tulee saataville Euroopassa elokuussa ja sen hinta alkaa 879 eurosta.Aiemmin tänä vuonna HP esitteli Elite Dragonfly Chromebookin , joka kuuluu myös Chromebookien osalta kärkijoukkoon.