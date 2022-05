Razer julkaisi alle 60 gramman Viper V2 Pro -pelihiiren

Razer julkaisi Viper-nimen alle uuden Viper V2 Pro -mallin.

Kyseessä on erittäin kevyt, langaton pelihiiri.Viper V2 Pro painaa vain 58 grammaa. Esimerkiksi langaton Viper Ultimate painaa 74 grammaa ja alkuperäinen langallinen Viper 69 grammaa.Uutuuden mitat ovat 126.7 x 57.6 x 37.8 millimetriä.Ominaisuuksissa ei kuitenkaan ole säästelty, vaikka paino on vähentynyt. Viper V2 Pro käyttää uusia optisia Razer Gen-3 -kytkimiä, joiden luvataan kestävän jo 90 miljoonaa klikkausta. Lisäksi hiiressä on uusi Focus Pro 30K -optinen sensori.Langaton hiiri ladataan USB-C -liitännän kautta. Akunkeston luvataan yltävän jopa 80 tuntiin.159,99 euron hiiren mukana toimitetaan lisäksi teippiä, jotka mahdollistavat paremman otteen, USB-liittimen koneeseen ja Speedflex-kaapelin.Hiiren värivaihtoehdot ovat musta ja valkoinen.