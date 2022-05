Lenovon 13-tuumainen Yoga Slim 7i Carbon painaa alle kilon

Lenovo julkaisi useita uusia Yoga-koneita. Yksi näistä uutuuksista on erittäin kevyt Yoga Slim 7i Carbon.

Kestävästä magnesiumseoksesta valmistettu runko on ohuimmillaan 14,8 millimetriä. Paino puolestaan jää alle kilogrammaan (967.8 grammaa) eli kyseessä on yksi markkinoiden kevyimmistä kannettavista.Kolme värivaihtoehtoa (Moon White, Cloud Grey, Storm Grey) ja reunasta reunaan ulottuva näppäimistö, jossa on aiempaa suurempi ohjauslevy, tekevät Yoga Slim 7i Carbonista laitteen, jonka voi helposti ottaa mukaan mihin tahansa.Laitteen näyttö on 13.3-tuumainen. PureSight IPS -näytössä käytetään 2.5K-tarkkuutta (2560 x 1600), 16:10-kuvasuhdetta, 90 hertsin virkistystaajuutta ja kirkkaus yltää 400 nitiin. Valittavissa on myös kosketusnäytöllinen malli.Näytössä on laajennettu väripaletti ja tarkemmat, laitteistokalibroidut 100 prosentin sRGB-väriavaruuden sävyt.Suorituskyvyssä ei ole säästelty, sillä laitteessa on 12. sukupolven Intel Core -suoritin (i7-1260P tai i5-1240P), 8 / 16 / 32 GB LPDDR5-RAM-muistia ja 256GB / 512GB / 1TB sisäistä tallennustilaa. Akun luvataan riittävän jopa 13,5 tuntiin videontoistossa. 15 minuutin lataus tuottaa 3 tuntia lisää käyttöaikaa.Yoga Slim 7i Carbon tulee saataville elokuun 2022 loppuun mennessä hintaan 1 199 euroa.