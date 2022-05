Pystyasentoon kääntyvään Yoga AIO 7 -laitteeseen voi yhdistää langattomasti puhelimen

Lenovo Yoga AIO 7 all-in-one-tietokone. on esitellyt useita uusia koneita. Yksi näistä onall-in-one-tietokone.

Kyseessä on pöytäkone, jonka sisällä on AMD Ryzen 6000 -sarjan prosessori (Ryzen 7 6800H tai Ryzen 5 6600H) ja valinnainen AMD Radeon RX 6600M -grafiikka. Lisäksi laitteen jalustaan on laitettu kaksi 5 watin JBL-kaiutinta.Laitteen erikoisuus on 27-tuumainen 4K IPS-näyttö, joka tukee 95 prosenttia DCI-P3 -väriavaruudesta. Kirkkaus yltää 400 nitiin.Näytön saa helposti käännettyä 90 astetta eli näyttöä voi käyttää vaakatasossa tai pystyasennossa.Pystysuunnassa näyttö toimii ikään kuin puhelimen isona näyttönä, sillä älypuhelimen voi yhdistää Yoga AIO 7 -koneeseen langattomasti. Älypuhelimen tulee tukea tätä varten DLNA, Airplay, Miracast tai Lelink tekniikkaa.Yoga AIO 7:ssa on esimerkiksi USB-C -liitäntä kannettavan tietokoneen yhdistämiseen. Samalla kannettava tietokone saa myös virtaa USB-C -liitännän kautta.Yoga AIO 7 tulee Suomessa saataville kesäkuun 2022 loppuun mennessä. Sen alustava hinta on alkaen 1 099 euroa.