AOC julkaisi ultralaajan CU34P2C-näytön 65 watin USB-C-liitännällä

AOC julkaisi P2-mallistoon CU34P2C-näytön. Kyseessä on kaareva (1500R) 34-tuumainen ultralaajakuvanäyttö 21:9-kuvasuhteella.



AOC:n mukaan kyseessä on ammattilaisille suunnattu malli. CU34P2C:n VA-paneeli kattaa sRGB:n 120-prosenttisesti ja AdobeRGB:n 89-prosenttisesti. Kirkkaus yltää 300 nitiin.



Tämä 34-tuumainen UWQHD-tarkkuudella (3440 x 1440 pikseliä) varustettu näyttö sopii myös pelaamiseen, sillä virkistystaajuus yltää 100 hertsiin. Se tukee Adaptive-Sync -tekniikkaa ja yhden millisekunnin MPRT / neljän millisekunnin GtG-vasteaikoja.



Näytön erikoisuus on USB-C -liitäntä, joka mahdollistaa kannettavien tietokoneiden liittämisen ja lataamisen jopa 65 watin teholla. Lisäksi näytössä on neliporttinen USB-keskitin, jota voi hyödyntää, kun kone on yhdistetty näyttöön USB-C:n kautta.



Näytön mukana tulee ergonominen jalusta, jossa on 150 millimetrin korkeudensäätö sekä muut kääntö- ja kallistustoiminnot.



AOC CU34P2C on saatavilla toukokuussa 2022 619 euron suositushintaan.

Hardware.fi päivän diilit sähköpostiisi! Tilaa ilmainen uutiskirjeemme ja saat aina tiedon, kun löydämme jonkin huikean tarjouksen nettiä selatessamme: Tilaa nyt!