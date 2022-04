Huawei aloitti 14,2-tuumaisen MateBook 14s -kannettavan myynnin

Huawein uusi MateBook 14s on saatavilla Suomessa 20. huhtikuuta alkaen. Suomessa myyntiin saapuu korkeimmilla tehoilla ja Space Gray -värillä varustettu malli. Laitteen uusi MateBook 14s on saatavilla Suomessa 20. huhtikuuta alkaen. Suomessa myyntiin saapuu korkeimmilla tehoilla ja Space Gray -värillä varustettu malli. Laitteen suositushinta on 1 499 euroa

14,2-tuumainen näyttö toimii 90 hertsin virkistystaajuudella ja 2.5K-tarkkuudella. Näyttö tukee kosketusta. Kuvasuhteena käytetään 3:2 -suhdetta.Laite on varustettu 11. sukupolven Intel Core i7 -suorittimella, integroidulla Intel Iris Xe -näytönohjaimella, 16 gigatavun RAM-muistilla ja teratavun NVMe PCle SSD -tallennustilalla. Suorituskykytila voidaan aktivoida painamalla Fn+P-näppäinyhdistelmää, mikä nostaa suorittimen TDP:n 45 wattiin.60 Wh:n akku tukee 90 watin latausta. Huawein mukaan 15 minuutin lataus tuottaa kolme tuntia käyttöaikaa.Kannettavassa on panostettu äänentoistoon ja mikrofoneihin. Äänentoistojärjestelmä koostuu kahdesta diskanttielementistä ja kahdesta bassoelementistä. Mikrofoneja on puolestaan neljä ja ne poimivat ääntä jopa 5 metrin etäisyydeltä selkeästi.