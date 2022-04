Logitechin uusi pystymallinen hiiri tarjoaa käyttömukavuutta pienille ja keskikokoisille käsille

Oheislaitteiden valmistaja Logitech esitteli uuden pystymallisen Lift -ergohiiren, joka on ihanteellinen pienille ja keskikokoisille käsille. Lisäksi siitä on saatavilla oma malli vasenkätisille.

"Ergonomia ja käyttömukavuus ovat keskeisessä roolissa työhyvinvoinnissa", kommentoi Logitechin ergonomiatuotteiden johtaja Olessia Hageman.



"Ajatuksemme siitä, että työskentelemme paremmin voidessamme paremmin, toteutuu tällaisten tuotteiden kohdalla erinomaisesti. Lift-ergohiiri onkin suunniteltu ensisijaisesti runsaasti päätetyötä tekevien hyvinvointi mielessämme."

Pystymallisen hiiren ansiosta kämmenosan ei tarvitse taipua hiiren päälle. Sen sijaan hiirtä käytetään kämmen pystyasennossa ikään kuin kättelyasennossa, jolloin pikkusormi nojaa pöytätasoa vasten. Tämä vähentää käsivarteen kohdistuvaa rasitusta, mikä ehkäisee lihasten ärtymistä ja rasittumista tehokkaasti.Hiiressä on äänetön ja älykäs SmartWheel-vierityspainike, joka mahdollistaa nopean ja tarkan hallittavuuden isoja tiedostoja ja verkkosivuja selatessa. Lisäksi hiiressä on omat paikkeet peukalolle.Lift-hiiri on langaton. Bluetoothin avulla yhdistettävä hiiri on monipuolisesti yhteensopiva Windows-, macOS-, Linux-, Chrome OS-, iPadOS- ja Android-käyttöjärjestelmien kanssa. Lisäksi hiiri tukee yhteyttä Logi Bolt -vastaanottimella. Virtaa hiirelle antaa AA-paristo, joka toimitetaan pakkauksen mukana.Hiiressä on Easy-Switch-painike ja Logitech Flow -toiminto, jotka mahdollistavat helpon käytön kolmen eri laitteen välillä.Logitech Lift tulee myyntiin huhtikuun aikana 79 euron kuluttajahintaan. Lisätietoa saa täältä