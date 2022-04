Glorious PC Gaming Racen Model I -pelihiiressä on 9 painiketta

Glorious PC Gaming Race julkaisi julkaisi Model O - ja Model D -pelihiirien jatkoksi Model I -mallin.

Kyseessä on 69 grammaa painava hiiri, joka hyödyntää ergonomista muotoilua ja yhdeksää painiketta.Neljä painikkeista sijaitsevat kyljessä eli niitä hallitaan peukalolla. Kaksi näistä painikkeista ovat kiinni magneettien avulla eli käyttäjä voi mukauttaa hiirtä enemmän omaan makuun ja käyttöön.Vaihtoehtoja irrotettaville painikkeille löytyy kolme, joista yksi on poistaa painike käytöstä kokonaan. Tällöin painikkeen kohdalle laitetaan kansi, jonka myötä painikkeen kohta on samalla tasolla muun rungon kanssa.Hiiri hyödyntää Glorious BAMF-sensoria, jota on käytetty aiemmin vain Glorious PC Gaming Racen langattomissa hiirissä. Hiiressä käytetään myös Gloriousin omia kytkimiä, joiden luvataan kestävän 80 miljoonan klikkauksen verran.Hiirellä on hintaa Suomessa 69,90 euron verran ja se on saatavilla ainakin Jimm'sin kautta.Lisätietoja saa täältä