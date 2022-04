Tällainen on pelaajan PC vuonna 2022: windows 11 nousussa, 16GB muistia, NVIDIA jyrää..

Maailman suosituin PC-pelien alusta Steam on jälleen julkaissut tuoreimman katsauksensa siihen, millaisilla tietokoneilla Steamin pelejä oikein pelataan.

Käyttöjärjestelmä: Windows 10

Suoritin: Intel

RAM: 16GB

Näytönohjain: NVIDIA GeForce GTX 1060

Näytön resoluutio: 1920x1080

Käyttöjärjestelmä: Windows 11

Suoritin: Intel

RAM: 32GB

Näytönohjain: NVIDIA GeForce RTX 3060

Näytön resoluutio: 2560x1440

Tilastot pohjautuvat oikeaan, Steamin käyttäjien tietokoneista kerättyyn anonymisoituun dataan, joten ne kuvastavat varsin hyvin sitä, millainen on tämän hetken yleisin tietokonekokoonpano, jolla pelejä pelataan maailmalla.on murskaavalla ylivoimalla 64-bittinen. Kolme neljästä pelaajasta luottaa nimenomaan 64-bittiseen Windowsiin pelikoneensa käyttöjärjestelmänä.Nopeimmin nousussa on kuitenkin Windows 11, joka nappasi pelitietokoneiden käyttöjärjestelmien suosiossa kakkossijan noin 19 prosentin osuudella. Macin kokonaisosuus Steamin käyttäjistä on 2,43% kun mukaan lasketaan kaikki Macin eri käyttöjärjestelmäversiot. Linuxin osuus jää pelikoneissa tasan yhteen prosenttiin,ollessa suosituin Linux-jakelu pelaajien keskuudessa.ylivoimainen ykkönen oli, jota käyttää pelaajista vajaa 8 prosenttia. Mielenkiintoiseksi kyseisen näytönohjaimen suosion tekee sen suhteellisen vaatimaton teho: se sijoittuu tehokkaimpien näytönohjainten listallamme vasta sijalle 33.Muutoinkin NVIDIA hallitsee pelinäytönohjainten markkinaa suvereenisti, sillä suosituin:n näytönohjain löytyy listalta vasta sijalta 14.Käyttömuistia elipelaajilla on yleisimmin käytössä 16 gigatavua; 51% pelitietokoneista löytyy juurikin 16 gigatavua käyttömuistia. 32 gigatavun muistilla varustetut peli-PC:t olivat kuitenkin nopeiden kasvava ryhmä listalla - nyt 32 gigatavua tai enemmän löytyy noin 13 prosentista pelitietokoneista.Myösosalta peli on täysin selvä: 69% pelaajista käyttääsuoritinta tietokoneessaan, AMD:n osuuden jäädessä 30% tasolle.Tiivistettynä, tyypillisin pelaajan PC oli maaliskuussa 2022 tällainen:Kovimmassa nousussa oli taas tällainen paketti:Tilastot löytyvät Steamin tuoreimmasta katsauksesta