Jättikokoinen Galaxy Tab S8 Ultra yllättää: ei hajoa kestävyystestissä

Tab S8 Ultran näyttö on iso, sillä kokoa on peräti 14,6 tuumaa. Tämän myötä itse tabletti on jättikokoinen.Testissä tabletin rakenne laitetaan koetukselle taittamalla sitä käsivoimin.Voisi luulla, että tällainen suuri tabletti napsahtaa helposti poikki, mutta Samsung on onnistunut luomaan tabletista erittäin kestävän, sillä esimerkiksi näyttöön ei tule halkeamia. Myös tabletin runko pysyy kohtuullisen suorassa, vaikka paksuutta on vain 5.5 mm.Videon voi katsoa tästä tai alapuolen upotuksesta.Applen tabletit eivät ole suoriutuneet vastaavasta testistä yhtä hyvin. 12,9-tuumainen vuoden 2021 iPad Pro selviää testistä kohtuullisesti , mutta vuoden 2020 iPad Pro hajosi testissä täysin . Taittelua ei myöskään kestänyt OnePlus 10 Pro -puhelin, sillä tämä laite napsahti poikki