Päivän diili: Gigabyten 165 Hz:n virkistystaajuudella varustettu QHD -näyttö nyt 299 euroa

Gigabyten 27-tuumaisen QHD-pelinäytön hinta on painunut alle 300 euroon.

Päivän diili

Aorus FI27Q-P -pelinäyttöä myydään nyt 299 eurolla , kun aiemmin sitä on myyty 449 eurolla eli säästöä tulee nyt 150 euron edestä.27-tuumaisella IPS-paneelilla varustettu näyttö toimii QHD-tarkkuudella (2560 x 1440) ja 165 hertsin virkistystaajuudella. Se on varustettu DisplayPort High Bit Rate 3 (HBR3) -tuella, jonka myötä kaistanleveys riittää QHD-resoluutioon, 165 Hz:n virkistystaajuuteen, HDR-väreihin ja 10-bittiseen värisyvyyteen samanaikaisesti.Lisäksi näytössä on kaksi HDMI 2.0 -liitäntää ja kaksi USB-porttia. Jalustassa on säädettävä korkeus, kallistus, kääntö ja pivot-toiminto.Tarjous löytyy Powerilta.