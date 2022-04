Näitä tietokoneita hankittiin DNA:lta alkuvuodesta

DNA julkaisee myydyimmät puhelimet ja älykellot -seurannan kuukausittain, aina kuukauden ensimmäisenä arkipäivänä. Lisäksi DNA julkaisee myydyimmät tietokoneet -seurannan jokaisen kvartaalin lopussa samassa yhteydessä.

"Loppuvuoden sesonkien jälkeen myydyimpien tietokoneiden listalla on tapahtunut tietynlainen paluu arkeen. Tämä näkyy hinta-laatusuhteeltaan erinomaisten työ- ja opiskelukoneiden, kuten Asus E210- ja Asus Vivobook -sarjojen, suosiona", kuvailee DNA Kaupan toimitusjohtaja Sami Aavikko.

DNA:n myydyimmät tietokoneet tammi–maaliskuussa 2022

Apple MacBook Air 13'' (2020) (MacOS)

Acer Chromebook 314 14'' (Chromebook)

Lenovo Ideapad 3 14'' (Windows)

Asus E210KA 11.6'' (Windows)

Asus Vivobook 15'' (Windows)

Acer Swift 1 14'' (Windows)

Asus ROG Strix G15 15.6'' (Windows)

Asus X415 14'' (Windows)

HP 17-cp0022n 17.3" (Windows)

Acer Nitro 5 15,6'' (Windows)

Asus ROG Strix G15 -pelipöytäkone (Windows)

Lenovo Gaming 3 15.6'' (Windows)

Lenovo Ideapad 5 15.6'' (Windows)

Lenovo Chromebook 13.3'' (Chromebook)

Samsung Galaxy Book LTE 15'' (Windows)

Kärjessä on vuoden 2020 Apple MacBook Air, joka oli DNA:n koko vuoden 2021 myydyin tietokone . Tämän perässä tulee Acerin Chromebook 314 ja Lenovon Windows-kone Ideapad 3.DNA:n mukaan parantunut saatavuustilanne on tuonut myydyimpien tietokoneiden listalle laajan valikoiman tietokoneita kaikkiin hintapisteisiin ja käyttökohteisiin työstä pelaamiseen ja liikkuvaan arkeen. Esimerkiksi SIM-kortilliset tietokoneet, kuten Samsung Galaxy Book LTE, ovat nousseet listalle."Myös kotikonttoreiden varusteluun on haluttu panostaa ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Tietokonetarvikkeiden suosio näkyy esimerkiksi laadukkaissa ja monipuolisissa näytöissä, joiden kysyntä jatkui kovana. Epävarmasta maailmantilanteesta huolimatta tietokoneiden ja tietokonetarvikkeiden saatavuustilanne näyttää tällä hetkellä hyvältä", summaa Aavikko.