Samsungin älykäs Smart Monitor M8 -näyttö tulee saataville huhtikuun puolivälissä

"Smart Monitor -sarjan avulla voimme tarjota entistä helpompia ratkaisuja nykyaikaisille käyttäjille. Uusi M8-näyttö sisältää älykästä tekniikkaa, ja se on saatavana useassa eri värissä. Smart Monitor M8:n avulla käyttäjä pääsee kokemaan sekä käytännölliset toiminnot että tyylikkään muotoilun", sanoo Ossi Luoma, Samsung Suomen IT-tuotteiden myyntipäällikkö.

Kooltaan 32-tuumainen lippulaivamalli on saatavilla neljässä uudessa värivaihtoehdossa ja sen keskeisiin ominaisuuksiin lukeutuvat UHD-resoluutio sekä SlimFit Cam -kamera. Se on jatkoa aiemmille Smart Monitor M7 ja M5 -näytöille Näytön erikoisuus on Smart Hub-käyttöliittymän käyttäminen, joka mahdollistaa esimerkiksi erilaisten suoratoistopalveluiden käyttämisen ilman tietokonetta.Näyttö on kooltaan 32-tuumainen ja siinä käytetään UHD-tarkkuutta (3840 x 2160), 60 hertsin virkistystaajuutta ja 400 nitin kirkkautta.Samsung Smart Monitor M8:n voi ennakkotilata Pohjoismaissa huhtikuun puolesta välistä alkaen. Sen suositushinta on 849 euroa.Näyttö on saatavilla Warm White, Sunset Pink, Daylight Blue ja Spring Green -värivaihtoehdoissa.