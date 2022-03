AOC:n uudet G2-näytöt tikittävät nyt 165 hertsillä

AGON by AOC julkaisi G2-mallistoon uudet, entistä nopeammilla IPS-paneeleilla varustetut näytöt. Mallisto koostuu neljästä vaihtoehdosta: 24G2SPU, 27G2SPU, 24G2SPAE- ja 27G2SPAE.



Uudet 24G2SPU ja 27G2SPU korvaavat aikaisemmat 24G2U- ja 27G2U-mallit. Ne on varustettu ergonomisilla jalustoilla, joissa on korkeus- kääntö, kallistus- ja kiertosäädöt.



24G2SPU:ssa ja 27G2SPU:ssa on sisäinen neliporttinen USB-keskitin, joten pelaajat voivat liittää näppäimistönsä, hiirensä ja peliohjaimensa kätevästi suoraan näyttöön. Molemmissa on sisäiset kahden watin kaiuttimet.



24G2SPAE- ja 27G2SPAE-näytöt ovat muuten samanlaisia, mutta niissä ei ole USB-keskitintä ja jalusta on yksinkertaisempi.



Kaikkien näyttöjen IPS-paneelit tarjoavat Full HD -tarkkuuden ja korkean 165 hertsin virkistystaajuuden. Lisäksi näytöissä on yhden millisekunnin MPRT-vasteaika ja Adaptive-Sync-tekniikka.



Kaikissa neljässä näytössä on Game Color -toiminto (värisaturaation säätämiseksi), Dial Point -tähtäintoiminto ja pitkätkin pelituokiot mahdollistava LowBlue-tila. Näytöissä on myös kolme pelitilaa erityyppisille peleille, kuten räiskintäpeleille, reaaliaikastrategioille ja kilpa-ajopeleille, samoin kuin kolme mukautettavaa tilaa pelaajan omille asetuksille.





AOC 24G2SPU ja 27G2SPU ovat saatavilla maalis-huhtikuun 2022 lopusta alkaen suositeltuun hintaan 249 euroa ja 279 euroa.



AOC 24G2SPAE ja 27G2SPAE ovat saatavilla heinäkuu 2022 alkaen suositeltuun hintaan 229 euroa ja 259 euroa.

Hardware.fi päivän diilit sähköpostiisi! Tilaa ilmainen uutiskirjeemme ja saat aina tiedon, kun löydämme jonkin huikean tarjouksen nettiä selatessamme: Tilaa nyt!