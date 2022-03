Steam Deck sai Windows-ajurit

Steam Deck käyttää oletuksena Arch Linux-pohjaista SteamOS 3-käyttöjärjestelmää, mutta käyttäjillä on mahdollisuus asentaa jokin muu käyttöjärjestelmä laitteelle, sillä Steam Deck on tietokone.

Laitteelle voi asentaa vaikkapa Windows-käyttöjärjestelmän. Tätä ajatellen Steam Deckille on julkaistu Windows-ajurit, jotta Windows-kokemus Deckillä on paras mahdollinen.Ohjeet ajurien ja Windowsin asentamiseen löydät täältä Valve huomauttaa, että Windowsin asentaminen Steam Deckille vaatii olemassa olevan käyttöjärjestelmän poistamista, eikä kaksoiskäynnistys ole vielä saatavilla SteamOS -käyttöjärjestelmässä.Windowsin asentaminen koskee tällä hetkellä vain Windows 10 -versiota. Windows 11 vaatii uuden BIOS:in (joka tarjoaa fTPM-tuen), se on tulossa ja saatavilla pian.Lisäksi Valve kertoo, että ajureita on tarjolla tällä hetkellä grafiikkasuorittimelle, wifille ja Bluetoothille. Ääniajureita työstetään vielä AMD:n ja muiden osapuolien kanssa, mutta Windowsilla ääntä voi käyttää Bluetoothin tai USB-C-liitännän kautta Deckillä.