Applen Magic Mousen latausportti sijaitsee edelleen hiiren pohjassa

Apple julkisti aiemmin tällä viikolla muun muassa julkisti aiemmin tällä viikolla muun muassa tehokkaan iPad Airin ja kunnon tehomyllyn, Apple Mac Studion . Näiden lisäksi Apple julkisti mustan Magic Keyboardin, Magic Trackpadin ja Magic Mousen.

Näistä erikoisin on Magic Mouse, jonka latausportti sijaitsee edelleen laitteen pohjassa.Hiirtä ei siis voi käyttää, mikäli akku loppuu kesken työnteon. Kyseinen erikoinen latausratkaisu on ollut käytössä jo useiden vuosien ajan. Jostain syystä tämä on Applen mielestä hyvä tapa ladata hiirtä.Latausta ei onneksi tarvitse tehdä kovin usein, sillä Applen mukaan hiirestä riittää virtaa noin kuukaudeksi tai pidempäänkin.Mustan hiiren hinta on 109 euroa. Magic Keyboard maksaa 205 euroa ja Magic Trackpad puolestaan 155 euroa.