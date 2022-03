Apple Mac Studio - hirviötehot, kompakti koko, hinta ... hyvin applemainen

Applen kenties mielenkiintoisin uutuus kevään 2022 julkistustilaisuudessa oli täysin uusi tuotemallisto Apple Mac Studio. Kyseessä on hyvin paljon ikonista Mac Miniä muistuttava, erittäin kompakti pöytätietokone.



Mac Studion takapaneeli

Käytännössä ulkoisesti uusi Mac Studio näyttää hieman siltä, kuin Mac Minejä oltaisiin läpsäisty kaksi päällekkäin. Eli uutuus on Mac Minin muotokieltä vahvasti noudattava, mutta selkeästi ulkomitoiltaan korkeampi tapaus.Mutta varsinainen yllätys piilee sisuskaluissa, sillä siinä missä Mac Mini on perinteisesti ollut Applen pöytätietokoneiden edullisin ja vaatimattomin malli tehoiltaan, iskee Mac Studio suoraan malliston huippupäähän.Mac Studion sisuskaluista löytyy jo perusversiossakin yhtiön-suoritin, joka on murskannut erilaisia tehoennätyksiä jo pidemmän tovin. Jo Applen oma M1 -piiri on tehoiltaan ollut hurja tapaus, mutta M1 Max on siitä 70 prosenttia tehokkaammaksi viritetty versio - ja graafiselta suorituskyvyltään jopa neljä kertaa pikkuveljeään tehokkaampi.Mutta kun rahaa iskee lisää tiskiin, saa Mac Studioon Applen uusimman suorittimen, jota ei toistaiseksi mistään muusta Applen tuotteesta löydy.-piiri on käytännössä kaksi M1 Max -piiriä yhdistettynä piirien väliseen kommunikaatioon kehitetyllä UltraFusion-teknologialla.Apple kehuu M1 Ultran tarjoavan mm. grafiikkaväännössä vastaavaa tehoa, mitä erilliset huippuluokan näytöohjaimet tarjoavat - mutta huomattavasti pienemmällä virrankulutuksella.Muiltakaan osin Mac Studio ei kalpene spekseiltään: tallennustilaa on tarjolla 512 gigatavun SSD -vaihtoehdosta aina hurjaan 8 teratavun SSD -vaihtoehtoon saakka. Käyttömuistia edullisimmassa Mac Studiossa on sitäkin varsin reippaasti: 32 gigatavua. Rahaa latomalla käyttömuistin saa laajennettua aina 128 gigatavuun saakka.Laajennettavuudesta vastaavat takaa löytyvät USB-C / Thunderbolt 4 -portit, joita on takana neljä kappaletta. Lisäksi edestä löytyy pari USB-C -porttia lisää.Lisäksi Apple kehuu laitteen olevan - sen hirmuisista tehoista huolimatta - lähes äänetön.Edullisin Suomessa myytävä Mac Studio maksaaja sillä saa M1 Max -suorittimella varustetun Mac Studion, jossa on 32 gigatavua käyttömuistia ja 512 gigatavua SSD-tallennustilaa.Mac Studio tulee Suomessa myyntiin 18.3.