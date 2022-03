iPad Air on nyt erityisen nopea

Apple päivitti iPad Air -tabletin ja se on nyt erittäin nopea. Suorituskyvyn lähteenä toimii nimittäin M1 -piiri.

Apple kertoo, että M1-piirin myötä uusi iPad Air on jopa 80 prosenttia nopeampi kuin edellisen sukupolven vastaava laite.Laitteen näyttö on kooltaan 10,9-tuumainen. Se perustuu IPS-tekniikkaa ja käyttää 2360 x 1640 pikselin tarkkuutta. Kirkkaus yltää 500 nitiin. iPad Air tukee myös toisen sukupolven Apple Pencil -kynää, jolla voi tehdä muistiinpanoja ja merkintöjä.Tabletin kanssa voidaan hyödyntää näppäimistöä, jonka myötä tabletti muuttuu enemmän kannettavan tapaiseksi.Laitteen taakse on laitettu 12 megapikselin kamera, joka tukee 4K-videota. Kuvaamisessa hyödynnetään M1:n tehokasta kuvaprosessoria. Edessä on myös 12 megapikselin kamera, joka tukee Center Stage -ominaisuutta eli se pitää käyttäjän tai käyttäjät aina keskellä kuvaa.Tiedostot siirtyvät nopeasti ja kätevästi USB-C-liitännän kautta. Liitäntä tukee esimerkiksi telakkaa ja kovalevyä. Langattomasti on tuettuna Wifi 6 ja valinnaisesti myös 5G-yhteys.Uuden iPad Airin ennakkotilaukset alkavat 11.3. klo 15.00 ja saatavilla laite tulee 18.3.64 gigatavun wifi-malli maksaa 709 euroa ja enimmillään laitteesta saa maksaa 1049 euroa, jos valitsee 256 gigatavun tallennustilan 5G-yhteyksien kera.Laitteen värivaihtoehdot ovat tähtiharmaa, pinkki, violetti, sininen ja tähtivalkea.Lisätietoa saa täältä