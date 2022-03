LG julkaisi 48-tuumaisen OLED-pelinäytön HDMI 2.1 -liitännällä

LG Electronics on esitellyt LG 48GQ900 OLED-pelinäytön, joka tulee saataville vuoden toisella puoliskolla.

LG 48GQ900 perustuu LG:n WOLED-paneeliin ja se on kooltaan 48-tuumainen. Siinä käytetään 4K-resoluutiota ja 120 hertsin virkistystaajuutta.Liitäntöjen osalta löytyy HDMI 2.1 ja tuettuna on VRR-tekniikka. Näin näyttö sopii tietokoneiden lisäksi käytettäväksi yhdessä PS5:n ja Xbox Series X:n kanssa. Näytössä on myös DisplayPort-liitäntä.Vasteaika on nopea 1ms ja tuettuna on 98.5 prosenttia DCI-P3-väriavaruudesta.Näytön reunat ovat kapeat. Mukaan on saatu sisäänrakennetut kaiuttimet.Aiheesta kertovan flatpanelshd.com -sivuston mukaan 48GQ900 tulee saataville vuoden toisella puoliskolla. Tarkemmat tiedot, saatavuus ja hinta tullaan julkaisemaan myöhemmin.