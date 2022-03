AOC julkaisi ensimmäisen virallisen League of Legends -pelinäytön

AGON PRO AG275QXL on maailman ensimmäinen League of Legends -pelinäyttö. Se on luotu yhdessä Riot Gamesin kanssa. AGON by AOC :non maailman ensimmäinen League of Legends -pelinäyttö. Se on luotu yhdessä Riot Gamesin kanssa.

"Olemme innoissamme Riot Games -kumppanuudestamme ja sen tuomasta mahdollisuudesta yhdistää näyttötekniikan asiantuntemuksemme League of Legendsin taikuuteen. Sen myötä League of Legends -fanit voivat sukeltaa suosikkipelinsä maailmaan uuden ja jännittävän kiidättäminä", kertoo Stefan Sommer, AOC:n ja MMD:n Euroopan markkinointi- ja liiketoiminnan johtaja.

Näyttö on kooltaan 27-tuumainen. Sen IPS-paneelissa käytetään QHD-tarkkuutta ja 170 hertsin virkistystaajuutta. Lisäksi näytössä on Adaptive Sync -tekniikka, FreeSync Premium -tuki, yhden millisekunnin GtG-vasteaika, VESA DisplayHDR 400, ShadowControl ja Flicker-Free-tila.AG275QXL:ssä on monia räätälöityjä ominaisuuksia, kuten erityinen League of Legends -näyttötila, LoL QuickSwitch, ainutlaatuiset käynnistys- ja sammutusäänet, Light FX Sync ja LoL Signature OSD -käyttöliittymä.Näytön runko ja jalusta on koristeltu ikonisilla Hextech-elementeillä, joita pelaajat kohtaavat League of Legendsissä seikkaillessaan. Lisäksi erityiset Light FX -valoefektit saavat näytön hehkumaan pelitapahtumien tahtiin.AGON PRO AG275QXL – League of Legends Edition tulee saataville 539 euron suositushintaan maaliskuu 2022.