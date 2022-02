Lenovon ThinkPad X13s -kannettava sisältää Snapdragon-piirin ja tarjoaa jopa 28 tunnin akunkeston

ThinkPad X13s -tietokoneen, jonka erikoisuudet löytyvät käytettävästä piiristä ja pitkästä akunkestosta. Lenovo julkaisi Windows 11 -käyttöjärjestelmää käyttävän-tietokoneen, jonka erikoisuudet löytyvät käytettävästä piiristä ja pitkästä akunkestosta.

Qualcomm Technologies Inc:n ja Microsoftin kanssa yhteistyössä kehitetty ThinkPad X13s on Lenovon mukaan ensimmäinen kannettava tietokone, jossa on Snapdragon 8cx Gen 3 -piiri.Piirin kerrotaan antavan uutuuskoneelle poikkeuksellisen akkuhyötysuhteen ja huippuluokan yrityskannettavan suorituskyvyn.Akun luvataan riittävän jopa 28 tunniksi, joten konetta ei välttämättä tarvitse ladata päivän aikana. Lenovon mukaan uusi piiri kohottaa järjestelmän prosessointinopeutta jopa 57 prosenttia ja monikäyttö sujuu jopa 85 prosenttia nopeammin verratessa aiempaan Snapdragon 8cx Gen 2 -piiriin.Laitteen etupuolella on 13,3-tuumainen 16:10-kuvasuhteen IPS-näyttö 1920 x 1200 pikselin tarkkuudella. Kirkkaus yltää mallista riippuen 300 tai 400 nitiin.Lisäksi laitteessa on jopa 32 gigatavua LPDDR4x-RAM-muistia, jopa 1 teratavu sisäistä tallennustilaa, 2x USB-C 3.2 Gen 2 -liitäntää, Wifi 6E, 5G-yhteys, Bluetooth 5.2, sormenjälkilukija ja TrackPoint-painikkeella varustettu taustavalaistu näppäimistö.Enimmäkseen kierrätysmagnesiumista valmistettu kone painaa 1.06 kiloa.ThinkPad X13s tulee saataville toukokuussa 2022 ja sen suositushinta alkaa 1399 eurosta.