Galaxy Book2 Pro -sarjan koneet on luotu käytettäväksi yhdessä muiden Samsungin laitteiden kanssa

Samsung julkaisi Galaxy Book2 Pro -sarjan kannettavat tietokoneet, johon kuuluu Book2 Pro ja Book2 Pro 360. Kumpikin tulee saatavilla 13.3" ja 15.6" vaihtoehdoissa. Nämä ovat jatkoa viime vuoden Galaxy Book-, Book Pro- ja Book Pro 360 -malleille

"Tavoitteenamme ei ole ainoastaan luoda uutta mobiiliteknologiaa, vaan myös tarjota käyttäjillemme ainutlaatuisia kokemuksia, jotka helpottavat heidän jokapäiväistä elämäänsä. Uudet Galaxy Book2 Pro -kannettavat ovat muotoiltu laadukkaasti, niissä on suorituskykyä sekä hyvät yhteydet ja niitä on helppo kuljettaa mukana", sanoo Mika Engblom, Samsung Suomen mobiililiiketoiminnan johtaja.

Galaxy Book2 Pro 360

Galaxy Book2 Pro

"Secured-core PC on alunperin suunniteltu yritystietokoneille korkean luokan turvallisuutta vaativilla aloilla, kuten terveydenhuollossa ja rahoitusalalla. Secured-core PC antaa entistä paremman suojan Windows 11:ssä ja sisältää integroidun laitteiston, firmwaren ja ohjelmiston, jotka antavat lisäsuojaa mahdollisia kyberhyökkäyksiä vastaan", Samsungin tiedotteessa kerrotaan.

Galaxy Book2 Pro 360

Book2 Pro on tavallinen kannettava, kun taas Book2 Pro 360 -koneen näyttö kääntyy 360 astetta näppäimistön taakse. Kääntyminen helpottaa S Pen -kynän käyttämistä esimerkiksi kuvien editoinnissa.Muuten ominaisuuksiltaan koneet ovat samankaltaisia.Kaikissa koneissa on Full HD (1920 x 1080) AMOLED-näyttö, joka on mallista riippuen kooltaan joko 13.3-tuumainen tai 15.6-tuumainen. Book2 Pro kohdalla käytetään Super AMOLED-paneelia, joka tukee kosketusta. Näytöt ovat myös aiempaa kirkkaampia. Galaxy Book2 Pro mittaa oletusarvoisesti 400 nitiä ja Galaxy Book2 Pro 360 mittaa 370 nitiä.Suorituskyvystä vastaa 12. sukupolven Intel Core i3/i5/i7 -suoritin ja grafiikasta Intel Iris X (i5 ja i7 malleissa). Book2 Pro 15.6" -koneeseen saa myös Intel Arc -näytönohjaimen. LPDDR5-RAM-muistia on saatavilla 8/16/32 gigatavua ja tallennustila yltää enintään teratavuun.Liitäntöjen osalta löytyy hieman eroa.Book2 Prossa on Thunderbolt 4, USB-C, USB-A 3.2, HDMI, 3.5 mm:n ääniliitäntä, MicroSD-muistikorttipaikka ja isomman mallin kohdalla nano SIM-korttipaikka (5G).Book2 Pro 360:n kyljissä on Thunderbolt 4, 2x USB-C, 3.5 mm:n ääniliitäntä ja MicroSD-muistikorttipaikka.Muita laitteiden ominaisuuksia ovat Full HD -kamera, Wifi 6E, Bluetooth 5.1, stereokaiuttimet ja taustavalaistu näppäimistö. Isommissa malleissa on erillinen numeronäppäimistö. Kamera on saanut esimerkiksi laajemman kuvakulman ja monipuolisemman studio-tilan. Tila esimerkiksi sumentaa taustan ja pitää vain käyttäjän näkyvillä.Painoa koneilla on hyvin vähän. Mallista riippuen paino osuu välille 0.87 kg - 1.41 kg.Samsung kertoo, että Galaxy Book2 Pro -sarjan koneissa on panostettu tietoturvaan yhdessä Microsoftin kanssa ja näin laitteet tarjoavat parannettua laitteisto-, ohjelmisto- ja identiteettisuojausta. Koneet täyttävät Microsoftin Secured-core PC -vaatimukset.Koneissa on myös sormenjälkilukija, jonka tiedot on tallennettu erilliselle piirille.Galaxy Book2 Pro -koneet ovat osa Samsung Galaxy -ekosysteemiä. Parhaan hyödyn saa, jos käyttäjällä on muita Samsung-laitteita.Esimerkiksi uutta Galaxy Tab S8 -sarjan tablettia voi käyttää kannettavan langattomana kakkosnäyttönä. Tietokoneelta voi esimerkiksi siirtää tekstiä ja tiedostoja langattomasti tabletille. Lisäksi koneen näppäimistöä ja hiirtä voi käyttää tabletin ohjaamiseen, joten näppäimistöllä voi esimerkiksi kirjoittaa tekstiä tabletille.Eri Galaxy-laitteiden välillä voi yksityistä jakoa.Kone myös toimii SmartThings-keskuksena eli muita laitteita voi helposti hallita tietokoneelta. Galaxy Book2 Pro -sarja käyttää Windows 11 -käyttöjärjestelmää, johon Samsung on tuonut älypuhelimista tutun One UI -käyttöliittymän Lisäksi koneet tukevat 65 watin latausta USB-C-liitännän kautta. Näin yhdellä USB-C-laturilla voi ladata kaikkia Samsung-laitteita. Akunkeston luvataan yltävän jopa 21 tuntiin.Galaxy Book2 Pro -sarja on saatavilla Graphite- ja Silver-väreissä, ja Galaxy Book2 Pro 360 Burgundy- ja Graphite-väreissä. Galaxy Book2 Pro -kannettavien myynti alkaa huhtikuussa valituilla jälleenmyyjillä ja samsung.fi-sivustolta.Galaxy Book2 Pron hinnat alkavat 1299 eurosta ja Galaxy Book2 Pro 360:n hinnat alkavat 1399 eurosta.