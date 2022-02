Tänään on se päivä: Steam Deckin myynti alkaa

Valven heinäkuussa julkaiseman Steam Deck -pelilaitteen myynti alkaa tänään, jolloin myös ensimmäiset laitteet lähtevät matkaan. Alkuperäisesti myynnin piti alkaa jo loppuvuodesta.

64 GB, 419 euroa

256 GB, 549 euroa

512 GB, 679 euroa

Tänään klo 20.00 alkaen Suomen aikaa ensimmäiset Steam Deckin varanneet asiakkaat saavat sähköpostiviestin Steam-tiliin liitettyyn osoitteeseen.Kun viestin saa, asiakkaalla on 72 tuntia aikaa ostaa varaamansa Steam Deck -malli Steamissä. Jos ostoa ei suorita tuossa ajassa tai asiakas peruu sen, varaus perutaan ja vuoro siirtyy seuraavalle jonossa.Laite on alkuun hankittavissa Yhdysvalloissa, Kanadassa, Euroopan unionissa ja Isossa-Britanniassa. Valve kertoo laajentavansa saatavuutta vuoden 2022 aikana.Steam Deckistä löytyy kolme vaihtoehtoa:Kysyntä laitteen kohdalla on ollut kovaa. Jos laitteen varaa nyt, se toimitaan joskus kesäkuun jälkeen.Steam Deckissä on muun muassa 7-tuumainen 1280 x 800 pikselin tarkkuuden IPS LCD-kosketusnäyttö, 2 kpl neliönmuotoista, haptisella palautteella varustettua kosketuslevyä, monia muita painikkeita, AMD:n Zen 2-suoritin, 16 Gt LPDDR5-RAM-muistia, 64/256/512 Gt tallennustilaa, 40 Wh akku ja USB-C-liitäntä yhdessä langattomien yhteyksien kanssa. Käyttöjärjestelmänä toimii SteamOS 3.0, joka on optimoitu Steam Deckin näytölle ja helpottaa Steam Deckillä toimivien PC-pelien löytämistä.Valve on jo pitkään mainostanut, että Steam Deck saa virallisen telakan, mutta tämä ei ole vielä saatavilla, kun Steam Deckin myynti alkaa."Tarkoitus on saada virallinen Steam Deck -telakka myös pian asiakkaiden käyttöön. Tämä ei toteudu ihan niin nopeasti kuin toivoimme, mutta kerromme siitä pian lisää. Telakoiden on tarkoitus tulla saataville loppukeväästä", kerrotaan Valven julkaisussa.Telakka mahdollistaa monipuoliset liitännät. Telakassa on USB-A 3.1 -portti, 2x USB-A 2.0 -porttia, DisplayPort 1.4, HDMI 2.0 ja Ethernet-verkkoyhteys. Valve kertoo, että Steam Deck tukee myös muita USB-C-liitännällä varustettuja telakoita, joten virallista ei tarvitse ostaa.Valve kertoo, että telakka ei tuo Steam Deckille parempaa suorituskykyä, sillä Steam Deck pyörii täysillä tehoilla kannettavassa muodossa.Valve julkaisi juuri Steam-kauppaan uuden työkalun, josta voit tarkistaa Steam Deck -yhteensopivuusluokituksen kaikille omistamillesi peleille. Sivun löydät täältä Steam Deckin myynnin alkaessa laitteesta on luvassa kattavasti uutisointia ja arvosteluja noin 100 ennakkoarviointiin osallistuneen testaajan toimesta.