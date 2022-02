Samsungin uudet huipputabletit nyt saatavilla

Samsung on tuonut Suomessa myyntiin Galaxy Tab S8 -sarjan tabletit, jotka esiteltiin aiemmin tässä kuussa Unpacked-tapahtumassa.

"Premium-tasoisten tablet-laitteiden tärkeimpiä ominaisuuksia ovat fyysinen koko, design, suorituskyky ja erityisesti näyttö, ja olemmekin jälleen onnistuneet viemään ne täysin uudelle tasolle Galaxy Tab S8 -mallien myötä. Uusien tablettien avulla käyttäjät voivat nyt nauttia monipuolisesti viihteestä, pelailusta, sekä suorittaa niillä muita arkeen ja työhön liittyviä tehoa ja suorituskykyä vaativia toimenpiteitä", Samsung Suomen mobiililiiketoiminnan johtaja Mika Engblom sanoo.

Sarjaan kuuluu kolme vaihtoehtoa: Galaxy Tab S8, Tab S8+ ja Tab S8 Ultra.Laitteet ovat saatavilla tästä päivästä alkaen valituilta jälleenmyyjiltä sekä Samsung.fi-sivustolta.Suositushinnat:Kolmikon huippumalli on Tab S8 Ultra. Siinä on iso 14.6-tuumainen, 2960 x 1848 pikselin tarkkuutta hyödyntävä Super AMOLED -näyttö, joka toimii 120 hertsin virkistystaajuudella.Galaxy Tab S8+ -mallissa on myös Super AMOLED -näyttö, mutta se on 12,4-tuumainen. Tab S8 on pienin. Siinä on 11-tuumainen LTPS TFT -näyttö.Lisäksi laitteet on varustettu Snapdragon 8 Gen 1 -huippupiirillä ja Samsung lupaa tuoda tableteille jopa neljän vuoden ajan käyttöjärjestelmäpäivityksiä ja viiden vuoden ajan tietoturvapäivityksiä.