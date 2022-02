Tehokas ROG Flow Z13 -pelitabletti saapuu myyntiin Suomessa

Asus kertoo tuoneensa ROG Flow Z13 -laitteen myyntiin Suomessa. Maailman tehokkaimmaksi pelitabletiksi nimetty laite kertoo tuoneensa-laitteen myyntiin Suomessa. Maailman tehokkaimmaksi pelitabletiksi nimetty laite julkaistiin tammikuun alussa

Koneen komponentit sijaitsevat 13.4-tuumaisen näytön takana, joten pelaaminen onnistuu pelkän kosketusnäytön avulla.Laitetta voi käyttää myös perinteisen läppärin tyyliin, sillä laitteeseen voi kiinnittää näppäimistön.Tehoista vastaa joko i7-12700H ja RTX 3050 tai i9-12900H ja RTX 3050Ti.Ensimmäisen suositushinta on 2149 euroa ja jälkimmäisen 2299 euroa.Lisäksi kolmantena vaihtoehtona on i9-12900H-suoritin ja RTX 3050Ti-näytönohjain, jonka lisäksi mukana tulee ulkoinen GeForce RTX 3080 -näytönohjain. Tämän paketin hinta on 3499 euroa.