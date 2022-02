Kaksi Nokia PureBook Pro -kannettavaa julkaistiin

Nokia-brändin nimissä on julkaistu kaksi PureBook Pro -kannettavaa tietokonetta: PureBook Pro 15.6 ja PureBook Pro 17.3.

"Olemme erittäin ylpeitä siitä, että saimme tämän kansainvälisen lisenssin Nokian kaltaiselta tunnetulta tuotemerkiltä. OFF Globalilla on paljon kokemusta kuluttajille tarkoitettujen teknologiatuotteiden muotoilusta ja kehityksestä, ja aiomme hyödyntää sitä uusien Nokia-tuotemerkin kannettavien tietokoneiden toteuttamisessa.



Pandemia vaikuttaa tapaan, jolla elämme, työskentelemme, matkustamme ja olemme yhteydessä muihin ihmisiin. Kannettavista tietokoneista on tullut päivittäisiä kumppaneitamme. Tavoitteenamme on tarjota kannettavien tietokoneiden valikoima, joka vastaa kuluttajien tarpeisiin, mahdollistamalla tuottavuutta, käyttömukavuutta ja hyvää muotoilua maltilliseen hintaan.





Julkistammekin tänään ylpeinä uuden lippulaivamme: Nokia PureBook Pro -tietokoneen. Sen kaupallinen julkaisu tapahtuu seuraavien kuukausien aikana, ja uskomme, että myös muut tuotteemme tekevät vaikutuksen käyttäjiin. Tavoitteemme on saavuttaa merkittävän toimijan asema julkaisualueillamme vuoden 2022 aikana aloitustason ja keskitason markkinasegmenteillä", kertoo David Garcla, OFF Globalin toimitusjohtaja.

Koneet valmistaa ranskalainen start-up-yritys, joka on tehnyt Nokian kanssa lisenssisopimuksen. Tuoreella ranskalaisella teknologiayrityksellä on kansainvälinen yksinoikeudellinen lisenssi Nokia-tuotemerkittyjen kannettavien tietokoneiden valmistamiseen, tiedotteessa kerrotaan.PureBook Pro 15.6 sisältää 15.6-tuumaisen näytön ja PureBook Pro 17.3 puolestaan 17.3-tuumaisen. Kumpikin perustuu IPS-paneeliin ja käytössä on Full HD -resoluutio (1920 x 1080), 250 nitin kirkkaus ja 60 hertsin virkistystaajuus.Suorituskyvystä vastaa 12. sukupolven Intel Core i3-1220P -suoritin, DDR4 -RAM-muistia on 8 gigatavua ja tallennustilaa 512 gigatavua. Laitteissa on myös Micro SD-korttipaikka.Laitteet ovat päältä alumiinia, mutta näppäimistö ja alta ne ovat muovia. Painoa on pienemmän laitteen kohdalla 1.7 kiloa ja suuremman kohdalta sitä löytyy 2.5 kiloa.Liitäntöjen osalta on tarjolla 2x USB-C 3.2, USB-A 3.2 ja ääniliitäntä. Lisäksi kummassakin on taustavalaistu näppäimistö, sormenjälkilukija, 2 megapikselin kamera ja neljän kaiuttimen äänijärjestelmä.OFF Global kertoo, että koneet tulevat saataville Euroopassa vuoden 2022 toisella neljänneksellä. Hinnat ovat 699 ja 799 euroa.