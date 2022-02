Acer julkaisi päivitetyt Swift 3 ja Swift 5 kannettavat

Acer päivitti Swift-sarjan kannettavista Swift 3- ja Swift 5-mallit. Nämä kevyet ja ohuet kannettavat sisältävät 12. sukupolven Intel Core -suorittimet, kosketusnäytön ja koko päivän kestävän akun. päivitti Swift-sarjan kannettavista Swift 3- ja Swift 5-mallit. Nämä kevyet ja ohuet kannettavat sisältävät 12. sukupolven Intel Core -suorittimet, kosketusnäytön ja koko päivän kestävän akun.

Swift 5 (SF514-56T)

Swift 3 (SF314-512)

Acer kertoo, että Swift 5 (SF514-56T) on huippuluokkainen ja tyylikäs kannettava tietokone, joka on suunnattu liikkuvaa työtä tekeville. Koneen rakenteena käytetään alumiinia. Rungon paksuus on 14,95 mm ja painoa laitteella on 1,2 kiloa.Suorituskyvystä vastaa 12. sukupolven Intel Core -suoritin (i5-1240P tai i7-1260P) yhdessä Intel Iris Xe -grafiikan kanssa. LPDDR5-RAM-muistia on 16 gigatavua ja sisäistä PCIe Gen 4 SSD-tallennustilaa saa jopa 2 teratavua.Swift 5 -koneen taustavalaistussa näppäimistössä on ilmanottoaukkoja, jotka auttavat jäähdytyksessä. Acer kertoo tällaisen näppäimistön poistavan 8-10 prosenttia enemmän lämpöä kuin tavallinen näppäimistö. Käyttäjät voivat Fn+F -näppäinyhdistelmällä hallita jäähdytystehoa ja melutasoa.Laitteen kosketusnäyttö on kooltaan 14-tuumainen ja siinä käytetään WQXGA (2560 x 1600) -tarkkuutta 16:10 -kuvasuhteella. Kirkkaus on 425 nitiä. Koneessa Full HD -webkamera ja sormenjälkilukija virtapainikkeessa.Kone on saanut Intel Evo -merkinnän, joka takaa esimerkiksi nopean käynnistymisen ja laitteelle luvataan jopa 10 tunnin akunkesto. 30 minuutin lataus tuottaa 4 tuntia lisää akunkestoa.Ohueen runkoon on saatu laitettua kaksi Thunderbolt 4 -porttia, HDMI 2.1-portti ja kaksi USB 3.2 Gen 1 -porttia.Acer Swift 5 (SF514-56T) tulee saataville maaliskuussa ja sen hinta alkaa 1799 eurosta.Acer Swift 3 (SF314-512) -malli sisältää 14-tuumaisen kosketusnäytön 16:9 -kuvasuhteella, jonka tarkkuus on QHD tai Full HD.Tehoista vastaa 12. sukupolven Intel Core -suoritin (i3-1220P, i5-1240P tai i7-1260P). Tallennustilaa on saatavilla 2 teratavuun asti. Lisäksi laitteessa on USB-C, USB-A ja HDMI 2.1 liitännät ja Full HD -webkamera. 30 minuutin lataus tuottaa 4 tuntia lisää akunkestoa.Acer Swift 3 (SF314-512) tulee saataville huhtikuussa ja sen hinnat alkavat 1199 eurosta.