Philips julkaisi kolme alle 300 euron Full HD -pelinäyttöä

Philips Monitors julkaisi kolme pelinäyttöä M3000 -sarjaan: 27M1N3200VA (27" / 68,5 cm), 27M1N3200VS (27" / 68,5 cm) ja 27M1N3200VS (27" / 68,5 cm).



27M1N3200VA- ja 27M1N3200VS-mallit käyttävät VA-paneelia ja 27M1N3200ZA-näytössä on käytössä IPS-paneeli.



Yhtenäistä kolmikolle on Full HD -tarkkuus (1920 x 1080) ja 165 hertsin virkistystaajuus.



27M1N3200VA- ja 27M1N3200ZA-malleissa on myös kallistus-, kääntö-, kierto- ja korkeussäädöt. 27M1N3200VS-malli puolestaan tarjoaa vain kallistuksen.



Philips 27M1N3200VS and 27M1N3200VA tulevat myyntiin helmikuussa 2022 269 ja 279 euron suositushintaan. Philips 27M1N3200ZA tulee myyntiin maaliskuussa 2022 299 euron suositushintaan.

