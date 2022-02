Päivän diili: Huawein 27-tuumaisen pelinäytön hinta on laskenut jo 170 euroa

Päivän diili

Myyntiin saapuessa hintaa tältä pelinäytöltä löytyi 399 euroa, mutta hinta on jo tullut selvästi alaspäin. Nyt tätä näyttöä saa 229 eurolla eli säästöä tulee 170 euron verran.MateView GT 27" -näytössä on 27-tuumainen kaareva VA-paneeli 16:9-kuvasuhteella, 2560 x 1440 resoluutiolla ja 165 hertsin virkistystaajuudella. Näytön tyypillinen kirkkaus on 350 nitiä.Liitäntöjen osalta löytyvät HDMI 2.0, DisplayPort 1.2 ja USB Type-C -latausliitäntä.Jalusta tukee kallistusta (- 5° ~ 20° eteenpäin ja taaksepäin) ja korkeudensäätöä (110 mm). Lisäksi jalustan voi irrottaa ja käyttää muuta jalustaa VESA 100 x 100 -kiinnityksen avulla.Tarjous löytyy DNA:lta.