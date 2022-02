Hupsis, 6 500 000 000 gigatavua SSD-levyjen muistia saastui - SSD-levyjen hinnat nousevat

Yksi maailman suurimmista SSD-levyjen valmistajista, Western Digital, on kertonut Japanissa sattuneesta tapauksesta, joka voi nykäistä SSD-levyjen hinnat reilusti ylöspäin.

Western Digitalin ja toisen SSD-valmustajan,n, yhdessä omistamille kahdella tehtaalla on havaittu SSD-levyissä käytettyjen NAND-muistipiirien "saastuminen". Saastuminen tarkoittaa puolijohdeteollisuudessa mm. partikkelien pääsemistä tuotantoprosessiin, jotka sotkevat nanometrien tarkkuudella toimivien piirien toimintaa.Western Digitalin mukaan saastumisen vuoksi hulppeat 6,5 exatavua NAND-piirejä on menetetty. 6,5 exatavua tarkoittaa 6,5 miljardia gigatavuaValtavan "pilaatuneen" erän vuoksi SSD-levyjen hintojen arvioidaan nousevan hetkellisesti jopa 10% ylöspäin.WD ei ole täsmentänyt muistipiiritehtaissa sattuneen saastumisen syitä sen tarkemmin. Tiedotteesaan yhtiö vain toteaa huolehtivansa jatkossa tarkemminettä tuotantoprosessissa ei pääse ilmenemään virheitä. Samalla yhtiöt pyrkivät palaamaan mahdollisimman nopeasti normaaliin tuotannon tilaan.Hiljattain listasimme Suomen tämän hetken halvimmat SSD-levyt . Hintoihin on todennäköisesti jo nyt tullut muutoksia ylöspäin WD:n tapauksen vuoksi.