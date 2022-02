Samsung kopioi Applen näyttöloven Galaxy Tab S8 -sarjan Ultra-malliin

Samsung on useaan otteeseen naureskellut Applen näyttölovelle, mutta nyt korealaisjätti on päättänyt tuoda vastaavanlaisen ratkaisun Galaxy Tab S8 -sarjan parhaaseen malliin eli Tab S8 Ultraan.

Tab S8 -sarjan eroavat koon osalta

Tablettien kanssa voi käyttää S Pen -kynää

Samsung laittoi kamerat näyttöloveen

Tabtetit tukevat myös näppäimistöä

Galaxy Tab S8 -sarjaan kuuluu kolme vaihtoehtoa: Tab S8, Tab S8+ ja Tab S8 Ultra.Laitteista tulee saataville Wifi-mallit sekä 5G-mallit. Hinnat alkavat Tab S8 Wifi (128 GB) -version kohdalla 799 eurosta ja enimmillään hintaa löytyy 1699 euroa Tab S8 Ultra 5G (512 GB) -mallin kohdalla. Mallista riippuen värivaihtoehdot ovat Graphite, Silver tai Pink Gold.Samsung Galaxy Tab S8, S8+ ja S8 Ultra ovat saatavilla 25. helmikuuta 2022 alkaen valituilta jälleenmyyjiltä sekä Samsung.fi-sivustolta.Kolmikko eroaa toisistaan koon ja joidenkin teknisten ominaisuuksien osalta.Tab S8 on pienin. Siinä on 11-tuumainen LTPS TFT -näyttö 2560 x 1600 pikselin tarkkuudella ja 120 hertsin virkistystaajuudella.Tab S8+ ja Tab S8 Ultra käyttävät Super AMOLED -tekniikkaa ja 120 hertsin virkistystaajuutta. S8+:n näyttö on kooltaan 12,4-tuumainen 2800 x 1752 pikselin resoluutiolla ja Ultran näyttö on kooltaan 14,6-tuumainen 2960 x 1848 pikselin tarkkuudella.Tab S8 painaa hieman yli 500 grammaa ja siinä on 8000 mAh akku. Tab S8+ painaa noin 570 grammaa ja sisällä on 10 090 mAh akku. Ultra-mallin paino on noin 730 grammaa ja sisällä on 11 200 mAh akku.Jokaisessa mallissa näyttö tukee S Pen -kynää, joka tulee pakkauksen mukana. Kynällä voi esimerkiksi piirtää tabletin näytölle. Samsungin ekosysteemin ansiosta uuden S22 Ultran näytöllä voi pitää nopeaa vaihtamista varten erilaisia asetuksia päällä, kun tabletin näyttöä käyttää vain piirtämiseen.Lisäksi Samsungin ekosysteemin avulla tablettia voi käyttää langattomana lisänäyttönä Samsungin kannettavien kanssa.Tabletteja voi käyttää esimerkiksi videopuheluihin ja sisällöntuotantoon. Jokaisessa laitteessa on takana 13 megapikselin pääkamera ja 6 megapikselin ultralaajakulma.S8:n ja S8+:n etupuolella on 12 megapikselin ultralaajakulmakamera, mutta S8 Ultrassa on lisäksi toinen 12 megapikselin laajakulmakamera. Ultra-mallissa kamerat on sijoitettu näyttöloveen.Videokuvaus onnistuu parhaimmillaan 4K 30fps -laadulla.Tablettien muihin ominaisuuksiin lukeutuvat 5G-yhteys, Wifi 6E, neljä kaiutinta, kolme mikrofonia, USB-C 3.2, sormenjälkilukija (Tab S8:ssa kyljessä, muissa näytön alla) ja Android 12 -käyttöjärjestelmä.Samsung lupaa tuoda tableteille jopa neljän vuoden ajan käyttöjärjestelmäpäivityksiä ja viiden vuoden ajan tietoturvapäivityksiä.