Kevyt Logitech G PRO X Superlight -pelihiiri tulee saataville pinkkinä värivaihtoehtona

Logitech päivittää kevyen Logitech G PRO X Superlight -pelihiiren värivalikoimaa pinkillä väriversiolla. Oheislaitteiden valmistajapäivittää kevyen-pelihiiren värivalikoimaa pinkillä väriversiolla. Alkuperäisesti tämä hiiri julkaistiin jo vuonna 2020 mustana ja valkoisena

Hiiri painaa 63 grammaa. Siinä käytetään Hero 25K -anturia sekä langatonta LIGHTSPEED-teknologiaa. Yhdellä latauksella hiiren luvataan toimivan jopa 70 tuntia. Huono puoli hiiressä on lataus vanhanaikaisen Micro-usb -liitännän kautta.Logitech G PRO X Superlight -pelihiiri tulee myyntiin pinkkinä versiona 169 euron kuluttajahintaan. Hiiren kumppaniksi on julkaistu myös suuri Logitech G840 XL -hiirimatto samalla pinkillä värityksellä 59 euron kuluttajahintaan.Mustaa ja valkoista mallia on myyty jo alle 100 eurolla ja tällä hetkellä hiirtä saa 120 eurolla