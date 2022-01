Irrotettavan näppäimistön omaava Asus Vivobook 13 Slate OLED -tietokone nyt saatavilla Suomessa

Asus julkaisi marraskuun alkupuolella erikoisemman Vivobook 13 Slate OLED -mallin . Tuolloin kerrottiin, että kone tulee saataville joulukuussa, mutta ilmeisesti näin ei tapahtunut. Nyt laite on kuitenkin saatavilla.

Suomessa laitteella on hintaa 849 euroa . Tällä hinnalla saa itselleen kokoonpanon, jossa on Intel Pentium Silver N6000 -suoritin, 256 gigatavua tallennustilaa, 8 gigatavua RAM-muistia, 13,3-tuumainen Full HD OLED-kosketusnäyttö sekä irrotettava näppäimistö kynän kera.Asuksen mukaan irrotettavan näppäimistön myötä Vivobook 13 Slate OLED sopii käytettäväksi sekä viihteeseen että työhön.Asus kutsuu pelkkää näyttöä henkilökohtaiseksi OLED-televisioksi, jossa on neljä kaiutinta. Ilman näppäimistöä voi käyttää kosketusnäyttöä tai mukana tulevaa kynää.Näppäimistö yhdistyy näyttöön magneettien avulla ja laite pysyy pystyssä jalustan avulla.Vivobook 13 Slate OLED muistuttaa hiljattain Suomessa myyntiin tullutta Surface Pro 8 -konetta . Microsoftin kone on tietyiltä osin tehokkaampi ja parempi, mutta hintaa on selvästi enemmän.