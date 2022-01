Logitech julkaisi edulliset mekaaniset G413 SE ja G413 TKL SE näppäimistöt

Logitech julkaisi edullisempaan hintaluokkaan sijoittuvat mekaaniset G413 SE ja G413 TKL SE näppäimistöt. julkaisi edullisempaan hintaluokkaan sijoittuvat mekaaniset G413 SE ja G413 TKL SE näppäimistöt.

G413 SE -näppäimistö on täysikokoinen ja G413 TKL SE -näppäimistö on puolestaan TKL-versio eli siinä ei ole erillisiä numeronäppäimiä.G413 SE:n suositushinta on 79,99 euroa ja G413 TKL SE:n 69,99 euroa. Näppäimistöt ovat jo Logitechin Suomen verkkokaupassa myynnissä, mutta eivät vielä pohjoismaisella asetetulla. Lehdistötiedotteen mukaan laajemmin näppäimistöt tulevat saataville helmikuun aikana.Näppäimistöt käyttävät minimaalista muotoilua. Pintalevy on alumiinia. Paino jää 780 grammaan isomman version kohdalla ja TKL-versio painaa hieman vähemmän.Logitechin mukaan käytössä on tuntopisteellä varustetut mekaaniset Tactile-kytkimet, jotka tarjoavat 1,9 mm:n painalluksen ja 50 gramman painallusvoiman. Päälle on laitettu PBT-näppäinhatut. Lisäksi näppäimistössä on valkoinen valaistus.USB-johdon pituus on 1,8 metriä.