Windows 11 on rakastetuin Windows .. ikinä! Yleistyy reilusti nopeammin kuin Windows 10

Vaikka Windows 10 on vuosien mittaan muodostunut erittäin pidetyksi Windowsin versioksi, on sen seuraaja pyyhkäisemässä lujaa ohi. Parin vuosikymmenen ajan yleisesti "sääntönä" pidetty kuvio, jossa joka toinen Windowsin versio on käyttäjien inhoama, joka toisen ollessa taas käyttäjien rakastama, saattaa olla päättynyt.

Microsoftin omien lukujen mukaanon yleistynyt yrityksen omiakin ennusteita reilusti nopeammin. Samalla sen yleistyminen on ohittanut myös Windows 10:n yleistystahdin. Osuus käyttäjistä, jotka siirtyivät Windows 8:sta Windows 10:iin oli aikanaan selkeästi matalampi kuin mitä nyt on nähty Windows 10:stä Windows 11:een siirtyjien osalta.Ero on siinäkin mielessä merkittävä, että käytännössä kaikki Windows 8 -käyttäjät pystyivät päivittämään käyttöjärjestelmänsä Windows 10:iin, mutta Windows 11 puolestaan vaatii tietokoneelta merkittävästi enemmän kuin aiempi versio. Lisäksi Windows 8 oli yleisesti varsin inhottu käyttöjärjestelmäversio, mutta sekään ei houkutellut käyttäjiä hyppäämään kympin kelkkaan samalla tahdilla kuin nyt Windows 11:n kyytiin.Microsoft kertoo blogissaan myös Windows 11 viimeisen päivitysvaiheen käynnistyvän lähiaikoina. Viimeisellä päivitysvaiheella yhtiö tarkoittaa siis niitä tietokoneita, joille päivitystä tullaan tarjoamaan Windows Updaten kautta. Aiemmin Microsoft oli suunnitellut tarjoavansa päivitystä kaikille yhteensopiville tietokoneille vasta kesään 2022 mennessä, joten tässäkin suhteessa yhtiö on kovasti alkuperäistä aikatauluaan edellä.Windows 11 on loppukäyttäjälle ilmainen päivitys - aivan kuten Windows 10:kin aikoinaan oli.Microsoftin mukaan käyttäjätyytyväiasyyskyselyissä Windows 11 on saavuttanut korkeimmat pisteet kuin mikään aiempi Windowsin versio. Lisäksi käyttöjärjestelmän mukana tullut uusittu Microsoft Store -ohjelmistokauppa on ollut selkeästi suositumpi kuin Windows 10 vastaava.