Windows 11:n Android -sovellusten tuki saapuu julkiseen käyttöön helmikuun aikana

Panos Panay Microsoftin tuotejohtaja kertoo blogikirjoituksessa , että Windows 11 saa pian päivitystä.

Uudistusta saa esimerkiksi tehtäväpalkki, joka saa mykistystoiminnon, säätiedon näyttämisen ja uuden jakotoiminnon. Media Player ja Notepad puolestaan saavat uuden ulkonäön.Merkittävin uudistus on kuitenkin Android-sovellusten julkinen käyttö. Ominaisuus on kuitenkin ilmeisesti edelleen testivaiheessa.Android-sovellukset ladataan Windows Storen kautta ja toiminta on toteutettu yhdessä Amazon kanssa