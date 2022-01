Philips Monitors 243S1 -näyttö tarjoaa helpon liittämisen USB-C -telakan ansiosta

Philips julkisti 243S1 -näytön, joka tarjoaa hyvää kuvanlaatua, erinomaista käyttömukavuutta sekä helpon yhdistämisen kannettavaan.

Näyttö on kooltaan 24-tuumainen ja siinä käytetään IPS-paneelia Full HD -tarkkuudella. Näyttö täyttää TÜV Rheinland Eye Comfort -standardin vaatimukset, jonka myötä se vähentää pitkäaikaisesta tietokoneen käytöstä johtuvaa silmien väsymistä. Lisäksi näytössä on vähäisen sinisen valon tila, Flicker-Free-tekniikka sekä e-kirjojen lukemista helpottava EasyRead-tila.Näytön erikoisuus löytyy liitäntöjen osalta.Näytön käytännöllinen USB-C-liitin tarjoaa helpon yhden kaapelin liitännän kannettavaan tietokoneeseen. Samalla tämän yhden kaapelin välityksellä näytön kautta tarjotaan virtaa (jopa 65W) kannettavalle tietokoneelle.Philips 243S1:ssä on myös sisäänrakennettu RJ-45-verkkoliitin, HDMI 1.4- ja DisplayPort 1.2 -sisääntulot sekä neljä USB-A-liitäntää, joilla voit yhdistää kätevästi oheislaitteet ja muut laitteet.Mukavaa käyttöä ajatellen näytön SmartErgo-jalusta mahdollistaa kallistuksen (+25/-5 astetta), käännön (180 astetta kumpaan tahansa suuntaan) ja korkeudensäädön (enintään 130 millimetriä).Philips 243S1 on saatavilla tammikuusta 2022 alkaen 329 euron suositushintaan.Lisätietoa saa täältä