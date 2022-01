Dynaaminen Cloud-synkronointi mahdollistaa pelin saumattoman vaihtamisen Steam Deckin ja tietokoneen välillä

Steam Deck Valven saapuu ensimmäisten pelaajien käsiin pian . Tätä ennen Valve kertoo uudesta pilvitallennuksesta, jonka avulla pelaajat voivat vaihtaa laitetta Steam Deckin ja toisen tietokoneen välillä saumattomasti.

Dynaaminen Cloud-synkronointi on uusi toiminto, joka lisättiin Steam Cloud -palveluun osana työn alla olevaa Steam Deck -tukea. Sen avulla pelaajat voivat siirtyä saumattomasti Deckin ja tietokoneen välillä sulkematta peliä Steam Deckissä. Vaihtaminen onnistuu myös kahden Steam Deckin välillä.Valve kertoo ominaisuuden toiminnasta näin:"Kun dynaaminen Cloud-synkronointi on käytössä, Steam lähettää automaattisesti kaikki muokatut pelidatatallennukset Cloudiin ennen kuin laite menee lepotilaan. Käyttäjät voivat jatkaa pelin pelaamista millä tahansa tietokoneella tai muulla laitteella. Steam myös lataa kaikki pelitallennuksen muutokset automaattisesti, kun käyttäjä palaa jälleen Steam Deck -laitteelleen ja laittaa sen päälle."Dynaaminen Cloud-synkronointi ei ole automaattisesti käytössä peleissä, vaan kehittäjien tulee lisätä tuki manuaalisesti. Valven mukaan pelikokemus pitäisi olla hyvä myös ilman tukea."Jos dynaaminen Cloud-synkronointi ei ole käytössä, Steam seuraa silti, milloin tallennettu pelidata on muuttunut Steam Deckillä. Jos käyttäjä on laittanut Deckin lepotilaan kesken pelisession ja yrittää sitten jatkaa peliä toisella laitteella, hänet ohjataan ensin avaamaan Deck ja sulkemaan käynnissä olevat prosessit tai jatkamaan ilman viimeisimpien pelitallennusten edistymistä", kerrotaan Valven tiedotteessa.